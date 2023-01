Mit diesem Programm startet die Neuburger Vhs ins neue Jahr

Von Yoga bis hin zum Kindertöpfern: Welche Besonderheiten das neue Neuburger Volkshochschulprogramm bereithält.

Von Yoga bis zum Kindertöpfern: Die Neuburger Volkshochschule (Vhs) startet jetzt mit zahlreichen Kursen und Angeboten ins neue Jahr.

Family Dance: In dem Eltern-Kind-Kurs „Family Dance“ werden Kinder schon ab dem ersten Jahr gemeinsam mit Eltern oder Großeltern spielerisch in die Welt des Tanzes eingeführt. Dies fördert die Eltern-Kind-Bindung durch gemeinsames Tanzen, Workout, Spielen, Lachen und Entspannen. Der Kurs mit vier Terminen startet unter der Leitung von Michaela Majsai am Dienstag, 31. Januar, um 15.30 Uhr im Sportheim Edelstetten.

Perfektes Haarstyling bei langen Haaren: Flechten, knoten, drehen, hochstecken, wenn man weiß wie und womit, gelingt alles im Handumdrehen. Tipps und Tricks für die perfekte Frisur gibt Friseurmeisterin Daniela Kugler im Beauty Tempel in Neuburg am Samstag, 11. Februar, von 14.30 bis 17.30 Uhr.

Workshop Holztablett „Shabby Chic“ mit Kreidefarben: Shabby Chic Look, Schablonieren und farbige Wachse, in diesem Kurs lernen die Teilnehmer Gestaltungstechniken mit Kreidefarben kennen und ausprobieren. Der Kurs unter der Leitung von Kirchenmalerin Rosi Reinhard findet am Samstag, 4. Februar, in der Grundschule Neuburg von 13 bis 18 Uhr statt.

Line Dance kommt aus Amerika

Line Dance für Interessierte: Line Dance kommt aus Amerika und wird ohne Tanzpartner in Reihen getanzt. Sabine Prillinger lädt ab Montag, 30. Januar, jeweils abends ab 17.30 Uhr an sechs Abenden in der Grundschule Neuburg zu dieser Tanzform ein.

Modellieren und formen mit Ton: Gartenfiguren, Kugeln und auch andere Objekte entstehen im Kurs Modellieren und formen mit Ton. Kursleiterin Martine Wirth führt am Donnerstag, 16. Februar, in Edelstetten in diese Handwerkstechnik ein.

Hiphop, Dancehall und die neuesten Moves: Tanzen, spielen und Spaß für eine gesunde, ganzheitliche Entwicklung für Kinder von sechs bis neun Jahren bietet dieser Kurs mit Michaela Majsai. Versprochen wird ein unvergessliches Tanzerlebnis. Vier Termine sind angesetzt, die jungen Tänzer treffen sich erstmals am Dienstag, 31. Januar, ab 17.30 Uhr im Sportheim Edelstetten.

Musikalische Früherziehung und Kindertanz: Kinder von drei bis sechs Jahren tanzen, spielen und bewegen sich zu Liedern, die die Musikalität, das Selbstbewusstsein und den Charakter von Kindern fördern. Der Kurs mit Michaela Majsai findet erstmals am Dienstag, 31. Januar, von 16.30 bis 17.30 Uhr im Sportheim Edelstetten statt.

Der Töpfer-Kurs findet in Edelstetten statt

Kindertöpfern ab zehn Jahren: Der Fantasie von Kinder ab zehn Jahren sind in diesem Kurs keine Grenzen gesetzt. Hund, Katze oder Maus werden in Platten–Aufbautechnik gefertigt. Der Kurs findet am Freitag, 17. Februar, von 15 bis 17 Uhr in Edelstetten unter der Leitung von Martine Wirth statt.

Yoga – Harmonie von Körper, Geist und Seele: In den Zauber der Yogawelt mit klassischen Yogaübungen einzutauchen, verspricht der Kurs mit acht Terminen ab Donnerstag, 2. Februar, von 17 bis 18.15 Uhr in der Grundschule Neuburg unter der Leitung von Yoga-Instructorin Renate Werner.

Anmeldungen nimmt das Rathaus des Marktes Neuburg unter Telefon 08283/998516 oder per E-Mail an einwohneramt@neuburg-ka.de entgegen, dort sind auch weitere Informationen zu den jeweiligen Kursen erhältlich. (AZ)