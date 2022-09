Neuburg

Müll an Neuburgs Kammelstrand: Kommen jetzt strenge Regeln?

Der Kammelstrand in Neuburg war als Naherholungsstätte für die Bürger der Marktgemeinde gedacht. In den Sommermonaten machten sich vor allem am Wochenende immer wieder größere Besuchergruppen breit und hinterließen teilweise ihren Unrat vor Ort.

Plus Die Marktgemeinde Neuburg will nun auf Lärm und Vermüllung reagieren und die Nutzung des Kammelstrands regeln. Vorschläge dafür gibt es schon.

Von Dieter Jehle

Die Verunreinigungen am Kammelstrand in Neuburg zwingen Bürgermeister Markus Dopfer, zu handeln. Mit einer Benutzungsordnung will der Rathauschef jetzt eine rechtliche Grundlage für die Nutzung des Freizeitgeländes schaffen. Die darin enthaltenen Regelungen stehen aber noch nicht fest.

