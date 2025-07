Musikinstrumente fallen vom Anhänger: Wer vermisst seinen Kontrabass?

Am Samstag, 29. März, hat ein Auto mit Anhänger einen Teil seiner Ladung auf der Straße in Neuburg a. d. Kammel verloren, wie die Marktgemeinde am Mittwoch mitteilte. Unter den Fundgegenständen befanden sich ein Kontrabass sowie verschiedene Musikinstrumente und Zubehör. Der Eigentümer oder die Eigentümerin der verlorenen Musikinstrumente konnte bislang nicht ermittelt werden. Die Fundstücke können jedoch während der regulären Öffnungszeiten im Rathaus Neuburg a. d. Kammel abgeholt werden. Für Rückfragen steht Ihnen das Einwohnermeldeamt unter der Telefonnummer 08283/9985-16 zur Verfügung. (AZ)

