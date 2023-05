Neuburg feiert ein Vatertagsfest

Oldtimerschau und Flohmarkt warten am Donnerstag in Neuburg auf die Ausflügler.

In der Marktgemeinde Neuburg steht nach dem Bauernmarkt das nächste Highllight an: Der Gewerbeverein Neuburg lädt am Donnerstag, 18. Mai, alle Ausflügler, Ausflüglerinnen und Vatertagswanderer ab 10 Uhr zu einem Vatertagsfest ein.

Auf dem Gelände zwischen dem Festplatz und der Kammel präsentieren die Oldtimerfreunde Langenhaslach alte und sehenswerte Traktoren aus vergangenen Zeiten und stehen für Fragen und Informationen zur Verfügung. Da es der großzügig vorhandene Platz erlaubt, können sich gerne noch weitere Liebhaber und Besitzer alter Oldtimerfahrzeuge kostenlos dazu gesellen. Parallel findet in der angrenzenden Dr.-Lecheler-Straße und Teilen der Bahnhofstraße ab 8 Uhr ein Flohmarkt statt. Private Stände präsentieren ihre Trödelware und bieten diese zum Kauf an.

Landgasthof Bischof bietet beim Neuburger Vatertagsfest Köstlichkeiten an

Auf dem Platz vor der Neuburger Veranstaltungshalle laden Bänke und Tische die Besucher zum Verweilen ein. Der Landgasthof Bischof bietet vor Ort kulinarische Köstlichkeiten vom Grill zum dortigen Verzehr, aber auch verpackte Speisen zum Mitnehmen an. Zu Kaffee und selbst gebackenen Kuchen lädt die Freiwillige Feuerwehr ein. Für den Durst ist der Sportverein Neuburg zuständig. Der Verein, der kurz vor seinem 100-jährigen Bestehen steht, schenkt an seinem Stand alkoholfreie Getränke und Bier aus. Schleckermäuler können sich zudem an einem Süßwarenstand Eis gönnen.

Am angrenzenden Kammelstrand sind Fitnessgeräte angebracht und stehen Besuchern mit Bewegungsdrang zur Verfügung. Kürzlich entstand dort durch den Gewerbeverein Neuburg ein Wassertretbecken, in dem müde Beine erfrischt werden können. Für die kleinen Gäste befinden sich geeignete Geräte wie Rutsche, Schaukel und Rondell am Platz. Im Juni dieses Jahres folgen noch die Jubiläumsfeier des Sportvereins Neuburg, sowie das Bezirksmusikfest beim Musikverein Edelstetten. (AZ)