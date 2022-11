Neuburg

Neuburg sagt Ja zu den Planungskosten fürs Schulzentrum

Kontrovers diskutiert wurde im Neuburger Marktrat das Thema Schulzentrum in Krumbach.

Plus Der Markt Neuburg überweist 950.000 Euro an die Stadt Krumbach. Jetzt soll Ruhe die Diskussion prägen. Was im Vorfeld diskutiert wurde.

Der Markt Neuburg wird demnächst 950.000 Euro an die Stadt Krumbach überweisen. Es handelt sich dabei um den Anteil des Kammelmarktes der seit 2014 angefallenen Planungskosten für das Krumbacher Schulsportzentrum. Sichtlich erleichtert nahm Bürgermeister Markus Dopfer die mehrheitliche Zustimmung auf und sprach von einem positiven Signal in Richtung Krumbach. Fünf Markträte lehnten eine Übernahme der Kosten zum jetzigen Zeitpunkt ab.

