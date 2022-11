Neuburg

vor 48 Min.

Neuburg wappnet sich für Katastrophenfälle

Das Bürgerheim in Wattenweiler wird bei einer Katastrophe oder einem flächendeckenden Stromausfall zur Anlaufstelle im Bereich des Marktes Neuburg.

Plus In einigen Gemeinden waren mögliche "Blackouts" zuletzt Thema. Auf der Bürgerversammlung in Neuburg wird neben vielen Themen auch ein Plan dafür vorgestellt.

Von Dieter Jehle Artikel anhören Shape

Das Bürgerheim in Wattenweiler wird bei einer Katastrophe oder einem flächendeckenden Stromausfall, dem sogenannten „Blackout“, zur Anlaufstelle im Bereich des Marktes Neuburg. Fachsprachlich auch „Leuchtturm“ genannt, können dort Bürger im Ernstfall Notrufe absetzen, sich aufwärmen, wichtige Informationen und medizinische Hilfe erhalten. „In den vier Feuerwehrgerätehäusern werden zusätzlich noch Notrufmeldestellen eingerichtet“, teilte Bürgermeister Markus Dopfer bei der Bürgerversammlung mit.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen