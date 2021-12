Neuburg

vor 19 Min.

Jahresschluss-Sitzung: Neuburgs Bürgermeister ist ein „Glücksgriff“

Bürgermeister Markus Dopfer freute sich, dass in einem Schaufenster eines seit Jahren leer stehenden ehemaligen Geschäftshauses am Marktplatz eine Krippe aufgebaut werden konnte.

Plus Bei der Jahresschluss-Sitzung gab es viel Lob für Rathauschef Markus Dopfer. Was in Neuburg im Jahr 2021 auf den Weg gebracht wurde.

Von Dieter Jehle

Keine Zusammenkunft, kein gemeinsames Essen. Der Abschluss im Neuburger Marktrat beschränkte sich in diesem Jahr auf einen rund einstündigen Jahresrückblick durch Bürgermeister Markus Dopfer. Neuburgs Ratsherren trafen sich in diesem Jahr zu 15 Marktratssitzungen und acht Ausschusssitzungen. Dabei wurden 370 Tagesordnungspunkte behandelt. Und es gab ein besonderes Lob für den Bürgermeister.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

