Neue Ausrüstung: So bereitet sich Neuburg auf Unwetter und Hochwasser vor

Plus Die Feuerwehren brauchen zusätzliche Ausrüstung. Welche Ausstattung die Wehren aller Neuburger Ortsteile bekommen sollen und was sich dadurch verbessert.

Das Unwetter im Juni 2021 ist vielen Menschen in Neuburg noch in höchst unguter Erinnerung, die Schäden waren zum Teil sehr hoch. Die Marktgemeinde reagiert nun entschieden auf diese Entwicklung und mögliche weitere Unwetter. Die Feuerwehren aller vier Ortsteile werden entsprechend ausgestattet.