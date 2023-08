Neuburg

06:00 Uhr

Neue Lebensräume entstehen rund ums Neuburger Gewerbegebiet

Plus Neuburg schafft sechs Hektar Ausgleichsfläche, ein Biotop ist am Gewerbegebiet entstanden. Wie Totholz und Steinhaufen zum Natur- und Artenschutz beitragen.

Von Dieter Jehle

Sie fallen sofort auf: Steinhaufen und aufgeschichtes Holz im östlichen Bereich des erweiterten Industriegebietes. „Nein, da wurde nichts vergessen aufzuräumen“, klärt Bürgermeister Markus Dopfer auf. Der Rathauschef spricht von wertvollen Biotopen, die als Ausgleichsflächen auf einer Fläche von rund 11500 Quadratmeter rund um die neuen Gewerbeflächen angelegt wurden. „Wir mussten auf einer Fläche von rund sechs Hektar sogenannte Ausgleichsmaßnahmen durchführen und entsprechende Flächen hierfür heranziehen“, so Dopfer.

8000 Quadratmeter Blühwiese sollen in Neuburg entstehen



Dies sei im Zuge der Bauleitplanung so gefordert worden. Die Ausgleichsmaßnahmen müssten nicht an Ort und Stelle des Eingriffs ausgeführt werden. Aber in einem Raum, der von dem Eingriff in Mitleidenschaft gezogen wurde. Das sei fast immer ein deutlich größeres Gebiet als die überbaute oder unmittelbar veränderte Grundfläche. So geschah es auch in Neuburg. So wurden innerhalb der Marktgemeinde mehrere Flächen herangezogen. Zum einen im direkten Umfeld der Gewerbeflächen. „Wir haben dort auf einer Fläche von 8000 Quadratmeter Blühwiesen angesät, 68 Bäume und 1400 Sträucher gepflanzt, Wildschutzzäune auf einer Länge von 800 Meter angelegt und 32 Stein- und Totholzhaufen angelegt“, so der Rathauschef.

