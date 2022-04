Pedelec am Neuburger Sportheim gestohlen

In Neuburg wurde ein Pedelec geklaut. Die Polizei bittet um Hinweise.

Am vergangenen Sonntag entwendete ein bislang unbekannter Täter ein schwarz-graues Pedelec der Marke Centurion, das in der Nähe des Sportheims in Neuburg abgestellt war. Der 60-jährige Geschädigte hatte sein Fahrrad gegen 13.30 Uhr versperrt abgestellt, teilte die Polizei mit.

Pedelec eines 60-Jährigen in Neuburg gestohlen

Als er gegen 17.15 Uhr mit seinem Pedelec nach Hause fahren wollte, stellte er den Diebstahl fest. Hinweise erbittet die Polizeiinspektion Krumbach unter der Telefonnummer 08282/905-0. (AZ)