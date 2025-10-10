Prüfungen im Löscheinsatz und bei der technischen Hilfeleistung in Neuburg

Zwei Gruppen mit insgesamt 18 Feuerwehr-Kameraden absolvierten Anfang September in Neuburg die Leistungsprüfung im Löscheinsatz. Darunter wurde auch das Kuppeln einer Saugleitung, Erste-Hilfe-Maßnahmen, Knoten und Stiche sowie Gerätekunde geprüft. Die beiden Gruppenführer Stefan Schwarz und Michael Bulcun mussten zudem einen Fragebogen beantworten. Als Schiedsrichter waren KBI Franz Durm, KBM Markus Link und Willi Sauter vor Ort. Ebenfalls im September legten zwei Gruppen zum ersten Mal das Leistungsabzeichen zur technischen Hilfeleistung mit Erfolg ab. Die Gruppenführer waren Andreas Schwarz und Stefan Schwarz. Abgenommen wurde der Schulaufbau mit Schere und Spreizer. Diesmal waren die Schiedsrichter KBM Ralf Mayr, KBM Steffen Baumgart und KBM Leonhard Langhans. An beiden Leistungsabzeichen war auch Bürgermeister Markus Dopfer vor Ort und lobte die Übungsteilnahme und gratulierte den Kameraden zu den bestandenen Prüfungen.

