Radweg von Ursberg bis Kemnat ist wieder fraglich

Plus Der Radweg zwischen Ursberg und Kemnat sollte sieben Kilometer lang werden. Ob er überhaupt kommt, ist nun unklar.

Noch im Juli schien es reine Formsache: Der Bau eines gemeinsamen, sieben Kilometer langen Radweges von Ursberg bis Kemnat. Es sollte sich um ein interkommunales Projekt der Märkte Neuburg, Münsterhausen und Burtenbach sowie der Gemeinde Ursberg handeln. Die Gemeindevertreter trafen sich zu einem Ortstermin im westlichen Mindeltal. Alles schien klar. Doch mittlerweile steht hinter dem gemeinsamen Projekt ein Fragezeichen.