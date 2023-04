Schwerer Verkehrsunfall zwischen Attenhausen und Edelstetten

Eine Pkw-Fahrerin prallt mit ihrem Wagen gegen einen Baum und wird schwer verletzt. Ein Rettungshubschrauber ist im Einsatz.

Auf der Ortsverbindungsstraße zwischen Attenhausen und Edelstetten hat sich am Freitagnachmittag gegen 16.15 Uhr ein schwerer Verkehrsunfall ereignet. Wie die Polizei auf Nachfrage mitteilt, ist ein Auto gegen einen Baum gefahren. Die 25-jährige Fahrerin erlitt laut erster Einschätzung des Rettungsdienstes schwere Verletzungen. Vor Ort im Einsatz war ein Rettungshubschrauber.

Schwerer Unfall bei Marbach: Rettungshubschrauber im Einsatz

Die Frau war mit ihrem Wagen von Attenhausen Richtung Edelstetten unterwegs. Aus bislang noch nicht geklärter Ursache kam sie mehrfach von der Fahrbahn ab. Dabei verlor sie laut Polizei die Kontrolle. Das Fahrzeug drehte sich um 180 Grad und prallte am rechten Straßenrand mit der Fahrerseite gegen einen Baum. Die Frau wurde in ihrem Fahrzeug eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr befreit werden. Anschließend wurde sie mit dem Helikopter in ein Krankenhaus geflogen.

Rettungskräfte waren rasch am Unfallort, im Einsatz waren die Feuerwehren Krumbach und Edelstetten. Vor Ort waren auch die Wehren aus Attenhausen, Edenhausen und Bayersried-Ursberg. Die Straße Attenhausen-Edelstetten musste für den Verkehr gesperrt werden. Die genauen Hintergründe zum Unfallhergang müssen Ermittlungen im Nachgang ergeben, so die Polizei. (AZ)