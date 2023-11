Neuburg

Seit 50 Jahren ist die Bücherei in Neuburg Treffpunkt für Lese-Fans

Plus Etwa 25 Prozent der Grundschüler haben laut einer Studie großen Nachholbedarf beim Textverständnis. Gut, dass es ehrenamtlich geführte Büchereien wie in Neuburg gibt.

Von Dieter Jehle

Seit fünf Jahrzehnten ist die Pfarrbücherei Neuburg kultureller Bestandteil und Treffpunkt vieler Lesebegeisterter aus dem Kammelmarkt und der Region. „Unser Ziel ist immer, Neues und Aktuelles anzubieten und zuzukaufen“, erzählt Hilde Riedmiller. Seit 2017 leitet sie ehrenamtlich die Pfarrbücherei und wird dabei von einem zehnköpfigen Team unterstützt. Alles begann mit einem kleinen Raum im Pfarrhof. Heute ist die kleine aber durchaus moderne Bibliothek im Pfarrheim untergebracht.

Alfons Reiss war der Initiator zur Gründung der Pfarrbücherei

Das Bücherei-Team berät leidenschaftlich interessierte Kundinnen und Kunden und bieten ausreichend Lesestoff an. Alfons Reiss war der Initiator zur Gründung der Pfarrbücherei in Neuburg und leitete diese bis 1982, ihn beerbte Evi Essl bis 2017. Der damalige Pfarrgemeinderatsvorsitzende Reiss lebt längst nicht mehr. Er erkannte für Neuburg den Bedarf für eine Bücherei. Die Idee von Reiss wurde umgesetzt und entwickelte sich ständig weiter. Die offizielle Einweihung war am 10. Dezember 1972. Den kirchlichen Segen gab Monsignore Johann B. Aichele aus Augsburg im Beisein des mittlerweile verstorbenen Ortspfarrers Karl Fritz. Die politische Gemeinde vertraten der damalige Bürgermeister Heinrich Unglaub und sein Stellvertreter Wilhelm Lochbronner.

