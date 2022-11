Er will Unternehmen helfen, Fachkräfte zu gewinnen

Plus Luca Bischof ist 21 Jahre alt, hat aber schon sein eigenes Unternehmen gegründet. Mit Zopus will der die Lösung für die Probleme vieler Mittelständler haben.

Die Generation Z. Das sind die jungen Erwachsenen, die um die Jahrhundertwende geboren sind. Deren laut Jugendforscher ihre Freizeit mindestens genauso wichtig ist wie der Arbeitsplatz, die nach dem Abitur erst ein Auslandsjahr (oder, wie sie es nennen, "Gap-Year") in Australien machen und nach einem Jahr Arbeiten ein Sabbatjahr in Thailand oder Bali einlegen, um sich und ihre Berufung zu finden.