Unternehmer Oskar Schorer ist jetzt Neuburger Ehrenbürger

Plus Als Unternehmer und weit darüber hinaus hat Oskar Schorer aus Langenhaslach seine Heimat geprägt. So würdigte Bürgermeister Dopfer Schorers besondere Leistungen.

Das Leben und Wirken von Oskar Schorer aus Langenhaslach hat einen weiteren Höhepunkt erreicht. Bürgermeister Markus Dopfer ernannte ihn jetzt in einer Feierstunde zum Ehrenbürger, verbunden mit einem Eintrag ins „Goldene Buch“ des Marktes Neuburg. „Deine lebenslange Tatkraft, dein unermüdliches Schaffen und Wirken und deine Großherzigkeit verdienen uneingeschränkt höchstes Lob und höchsten Respekt“, sagte Dopfer.