Neuburg/Wattenweiler

Die Aussegnungshalle im Ortsteil Wattenweiler soll saniert werden

Plus Radweg, Fotovoltaik, Halteverbot: Welche Themen in der Sitzung des Neuburger Marktgemeinderates wichtig waren. Für die Ratsmitglieder gab es eine besondere Premiere.

Von Dieter Jehle

Premiere für Neuburgs Markträte. Nach rund zwei Jahren tagten sie wieder in Neuburg. Aber nicht in der gewohnten Umgebung im Rathaus, sondern im neuen Sitzungssaal in der ehemaligen Schule. In den nächsten Monaten wird die ehemalige Bildungsstätte durch einen Zwischenbau mit dem Rathaus verbunden und es werden weitere Büroräume geschaffen. Wichtige Tagesordnungspunkte der Sitzung in Neuburg waren die Sanierung der Aussegnungshalle im Neuburger Ortsteil Wattenweiler und der Bau eines interkommunalen Radwegs.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

