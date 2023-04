Neuburg/Wattenweiler

12:30 Uhr

Straße zwischen Wattenweiler und Neuburg ist wohl bis zum Ferienende gesperrt

Plus Welche Straßenbauarbeiten aktuell erledigt werden und welche Verbesserungen es für die Verkehrsteilnehmer geben soll.

Die Ortsverbindungsstraße von Wattenweiler nach Neuburg ist voraussichtlich noch bis zum Ende der Osterferien wegen einer Deckensanierung gesperrt. „Die Bauarbeiten laufen planmäßig. Ich hoffe, dass keine Verzögerungen eintreten“, so Bürgermeister Markus Dopfer. Die Deckschicht der Gemeindeverbindungsstraße wird abgefräst und neu aufgebracht. An den Randbereichen werden ebenfalls punktuell Verbesserungen vorgenommen.

Die Fahrbahn am Ortseingang von Wattenweiler wird erneuert

Der Verkehr wird großräumig über Krumbach umgeleitet. In diesem Zusammenhang stimmten die Neuburger Markträte zu, die Fahrbahndecke im Bereich des Ortseingangs in Wattenweiler ebenso auf einer Länge von zirka 50 Metern zu erneuern. Insbesondere mit Bauangelegenheiten befassten sich Neuburgs Markträte in der letzten Sitzung. So darf ein Bauinteressent in der Krumbacher Straße einen Carport errichten und die Baugrenze überschreiten.

