Welche Highlights es auf dem Neuburger Trödelmarkt gab

In Neuburg wurde auf dem Trödelmarkt geschaut, gestöbert und so manches Schnäppchen erworben. Auch für Kinder war einiges geboten.

Unter strahlendem Himmel fand der Neuburger Trödel,- und Flohmarkt statt. Artikel aller Art wurden vor Kurzem in Neuburg auf dem Trödelmarkt angeboten. Die Aussteller kamen meist aus der Region. Viele waren zum ersten Mal in Neuburg, andere waren schön öfter dabei. Der Trödelmarkt findet zweimal jährlich, im Frühjahr und Herbst statt. Die zahlreichen Besucher schlenderten gut gelaunt zwischen den bunten Ständen herum.

Es wurde geschaut, gestöbert und so manches Schnäppchen gemacht. Viele der Besucher gehen regelmäßig auf Flohmärkte. Die Hoffnung, etwas ganz Besonderes zu finden, ist ihre Motivation. Aber auch nur Schauen und die Marktatmosphäre zu genießen, macht den Reiz dieser Märkte aus. An den Ständen für Bücher und Groschenhefte ist immer viel los. Wo bekommt man schon ein Buch für 20 Cent?

Auch die Kinder kamen voll auf ihre Kosten, Spielzeug oder Comichefte waren der Renner. Zu sehen gab es alles, was man sich denken kann. Es gab Geschirr, Töpfe, Pfannen Kleidung, Spielzeug, Schmuck, Uhren, Taschen sogar Weihnachtsdekoration und vieles mehr. Andreas Mayer aus Kirchheim war zum ersten Mal in Neuburg. „Ich bekomme meine Sachen von Freunden und Verwandten, aber auch aus meinem Haushalt sind viele Dinge dabei“, meinte Mayer gut gelaunt. Sein Stand hatte unter anderem viele alten Schallplatten zu bieten.

Schmuck und diverse andere Sachen wurden angeboten

Dietmar Schmidt aus Krumbach war schön öfter auf dem Neuburger Trödelmarkt. Er geht auch auf andere Märkte. „Ich bin ein Jäger und Sammler, so hat sich bei mir Daheim eine Menge angesammelt. Jetzt heißt es, alles muss raus“, meinte Schmidt. Maria Filippini aus Gundelfingen ist auf vielen Märkten unterwegs. Sie bot viel Schmuck und diverse andere Sachen an. Heike Laible aus Neuburg war mit ihrer Enkelin Franziska beim Markt. "Franziska räumt regelmäßig ihr Zimmer aus und bietet Spiele und weiteres Kinderspielzeug an. Meistens ist sie mit ihrer Mutter hier, heute bin ich dabei“, erzählte die Großmutter. Es gab außer der Trödelware auch „normale“ Aussteller, allerdings nur zwei oder drei.

Das herrliche Spätsommerwetter erfreute die Besucher und die Aussteller. Es wurde geplauscht, gefeilscht und alle hatten ihren Spaß. Zur Erholung gab es einen Imbissstand, dort konnte sich die Besucher stärken.