Wie Christina Pfeuffer aus Neuburg ihre Cheesecake-Bowl zubereitet

Plus Christina Pfeuffer aus Neuburg ist immer wieder in der Zeitschrift Zuckerguss vertreten. Sie zeigt ihr Rezept für eine Cheesecake-Bowl mit Früchten aus dem Garten.

Christina Pfeuffer aus Neuburg gehört zu den treuesten Bäckerinnen der Zeitschrift Zuckerguss. Etwa zwölf Mal war sie mit ihren Rezepten im Zuckerguss vertreten. Immer wieder überzeugte die Neuburgerin die Jury der Zeitschrift mit ihren leckeren Backwaren. Sie lebt mit ihrem Lebensgefährten in Neuburg. Backen und Kochen machen ihr einfach viel Spaß "Es muss nicht immer etwas Kompliziertes sein, oft sind gerade die einfachen Dinge am besten", sagt Christina Pfeuffer gut gelaunt.

Sie verzichtet beim Backen gerne auf zusätzlichen Zucker. Ihr ist es wichtig, den vollen Geschmack der Früchte zu erhalten. "Ich möchte die leckeren Früchte und Beeren schmecken und nicht den Zucker zwischen den Zähnen knistern hören." Christina Pfeuffer liebt ihren Garten, darum fährt sie auch nicht in den Urlaub. Im Garten ist immer viel zu tun. "Es gibt nichts Schöneres, als im Garten zu sitzen und zu sehen, wie alles wächst", erklärt sie. Mit ihren Nichten und Neffen verbringt sie oft Zeit. Christina Pfeuffer ist es wichtig, immer wieder darauf hinzuweisen, wie gut frische Lebensmittel sind. Von Fertiggerichten rät sie komplett ab. Bei Christina Pfeuffer gibt es verschiedene Kuchen, zum Beispiel mit Quark, Schokokuchen mit Kirschen und viele andere. Sie wird auch weiterhin ihre Rezepte an den Zuckerguss schicken.