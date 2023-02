Wie es mit dem Gewerbegebiet in Neuburg weitergehen kann

Plus Der Marktrat Neuburg hat sich mit dem Regionalplan beschäftigt. Diskutiert wurden Gewerbegebiet, Windkraft und eine Ortsumgehung für Wattenweiler.

Aus Sicht des Marktes Neuburg kann der Regionalplan Donau-Iller weitgehend in der bisherigen Form fortgeschrieben werden. Eine weitere südliche Ausdehnung des Industrie- und Gewerbegebiets in Richtung Hirschfelden sehen die Markträte allerdings kritisch. Der Regionalverband schlägt ein interkommunales Industrie- und Gewerbegebiet mit der Stadt Krumbach vor.