Wie groß ist die Hochwassergefahr am Haselbach?

Plus Eine Analyse des Überschwemmungsgebiets am Haselbach soll Klarheit schaffen. Außerdem ärgert sich der Marktgemeinderat Neuburg über eine Entscheidung der Kreisbehörde.

Von Dieter Jehle

Die Verärgerung über das Landratsamt ist bei den Neuburger Markträten groß. Es geht um die Bebauung eines Grundstücks in Neuburg bei der Straße „An der Platte“ an der Zufahrt zum Neuburger Friedhof. Im April vergangenen Jahres lehnte das Ratsgremium eine Bebauung in diesem Bereich ab. Jetzt ersetzte die Kreisbaubehörde das vom Markt Neuburg verweigerte gemeindliche Einvernehmen.

