Neuburg

vor 20 Min.

Zuckerguss: Christina Pfeuffer ist gleich mit drei Rezepten dabei

Plus Was die Neuburgerin in der neuen Spezialausgabe von Zuckerguss empfiehlt. Beim Kochen und Backen probiert sie gerne Neues aus.

Von Elisabeth Schmid

In der jüngsten Spezialausgabe der Zeitschrift Zuckerguss ging es um No-Bake-Torten und sommerliche Leckereien. Christina Pfeuffer aus Neuburg war natürlich wie immer dabei. Mit gleich drei Rezepten, unter anderem mit einer Bananensplit-Torte, schaffte sie es in die Zeitschrift. Christina Pfeuffer lebt mit ihrem Lebensgefährten in Neuburg.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .