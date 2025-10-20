Neuburger Dorfladen soll die Nahversorgung noch kurze Zeit sichern

„Der Dorfladen hat alles, was das Herz begehrt“, appellierte Bürgermeister und Aufsichtsratsvorsitzender Markus Dopfer bei der Generalversammlung der Neuburger Dorfladengenossenschaft. Im vergangenen Jahr 2024 schloss der Dorfladen mit einem Fehlbetrag von knapp 10.000 Euro ab. Dieser ist weitgehend auf die steigenden Energiekosten zurückzuführen. Die Tendenz im laufenden Jahr lässt ebenfalls einen negativen Jahresabschluss befürchten. Für den Neubau des EDEKA-Marktes gibt es einen neuen Investor.

Klar und deutlich formulierte Dopfer sein Ziel für die nächsten Monate. „Ich möchte bis zur Eröffnung des Edeka-Marktes eine lückenlose Nahversorgung für die Bürger aus Neuburg und der Region sicherstellen“. Und hier hatte Dopfer eine Neuigkeit parat. „Es gibt einen neuen Investor“, so Dopfer. Noch exakt vor einem Jahr hieß es, dass der bisherige Kapitalgeber Stefan Tränkner aus Krumbach in den Startlöchern stehe und den Bau so zügig wie möglich realisieren wolle. „Wir hatten bereits alle Formalitäten beim Notar vorbereitet, dann zog er zurück“.

Bürgermeister Dopfer: „Das Einkaufsverhalten der Neuburger muss sich ändern“

„Nachkarten“ über diesen Umstand und die jetzt entstandene Verzögerung möchte der Neuburger Bürgermeister nicht. Den Lebensmittelmarkt wird jetzt Peter Pletschacher von der Pletschacher Firmengruppe aus Dasing verwirklichen. Es handelt sich dabei um eine Firmengruppe mit den Standbeinen Ingenieurholzbau, Zelt- und Eventbau, Zimmerei und Schreinerei, die seit 1948 als mittelständisches Familienunternehmen tätig ist. Im Bereich Zeltbau, so Dopfer, sei die Firmengruppe auch im Oktoberfest in München tätig. Auch habe das Unternehmen bereits einige Lebensmittelmärkte realisiert. Dopfer sprach von einem sehr seriösen Unternehmen. Notariell soll alles im November über die Bühne gehen. „Ich gehe davon aus, dass im ersten Quartal 2026 mit dem Bau begonnen und der Markt dann spätestens Ende 2026 eröffnen wird. Doch bis dahin sind die Neuburger gefordert. „Ich möchte unbedingt bis zur Schließung des Dorfladens eine schwarze „Null“ stehen haben“, so Dopfer. Doch hier müsste sich das Einkaufsverhalten der Neuburger drastisch ändern. Allein in den Monaten Juni, Juli und August wurden im Vergleich zum selben Vorjahreszeitraum insgesamt 2853 weniger Einkäufe getätigt. Die Baustelle „Bahnhofstraße“ könne hier ursächlich sein. „Wir haben leider keine Stellschraube mehr, die das Ergebnis signifikant verbessert“, so Dopfer. Nun sei einzig und allein das Kaufverhalten der Bürger maßgebend.

Muss der Neuburger Dorfladen doch vorzeitig schließen

Dopfer wolle nicht „schwarzmalen“, aber wenn es so weitergehe, müsste man auch über eine vorzeitige Schließung nachdenken. Dies möchte er absolut verhindern. 163 Genossinnen und Genossen tragen aktuell das Kapital für den Neuburger Dorfladen. Bei der Gründung seien es noch 202 Mitglieder gewesen. „Die Anteile blieben weitgehend gleich, sind aber nur auf weniger Mitglieder verteilt“, so der Aufsichtsratsvorsitzende. Meist sei es so gewesen, dass den Anteil von verstorbenen Mitgliedern glücklicherweise deren Angehörige übernahmen. Dorfladenchefin Claudia Weiss versicherte, dass ihr Team hoch motiviert sei. „Wir tun alles, dass es besser wird“, so Weiss. Mittlerweile bietet der Dorfladen ab 11 Uhr einen Mittagstisch mit täglich unterschiedlichen Gerichten an. Zudem habe der Dorfladen seit Anfang Oktober wieder am Nachmittag geöffnet, was sehr gut angenommen werde. Außerdem erinnerte sie daran, dass der Dorfladen im November sein 20-jähriges Bestehen feiern kann. „Da wollen wir auch bestimmte Aktionen anbieten“ so Weiss. Für das verstorbene Aufsichtsratsmitglied Christian Brückner rückt Walter Wohlaib nach. Sitz und Stimme im Aufsichtsrat haben zudem Bürgermeister Markus Dopfer, Erwin Lerchner, Heike Laible, Karin Zecha und Rainer Schlögl. Im Vorstand haben Claudia Weiss, Nadja Schwegler und Regina Hammerschmidt das Sagen.