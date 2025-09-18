Katastrophenschutz: Investitionen fürs THW in der Region

Die Investitions- und Ausstattungs-Offensive beim Technischen Hilfswerk (THW) setzt sich weiter fort. Schon in der letzten Wahlperiode seien Weichenstellungen zugunsten der Einsatzorganisation des Bundes gestellt worden, mit Investitionen in Liegenschaften und Fuhrpark. Nun führe die derzeitige Koalition in Berlin die Unterstützung für das THW fort, heißt es in einer Pressemitteilung des SPD-Bundestagsabgeordneten Christoph Schmid. Der Betreuungsabgeordnete für den Wahlkreis Neu-Ulm freut sich und betont: „Wir werden die Modernisierung des Zivil- und Bevölkerungsschutzes mit hohem Tempo fortsetzen.“

THW stärkt Zivil- und Bevölkerungsschutz im Raum Günzburg, Krumbach und Neu-Ulm

Die Investitions- und Ausstattungs-Offensive beim THW wirkt, auch hier in der Region. So berichtet Schmid für die THW-Standorte Günzburg, Krumbach und Neu-Ulm: „Im laufenden Jahre wurden schon rund 244.000 Euro in Beschaffungen und neue Ausrüstung in Form von Fahrzeugen und Bekleidung investiert.“

Ein Fahrzeug im Wert von circa 30.000 Euro für das THW Krumbach und zwei Fahrzeuge im Wert von circa 112.000 Euro für das THW Günzburg, sie seien eine spürbare Verstärkung des Zivil- und Bevölkerungsschutzes vor Ort. „Diese Beschaffungen kommen unmittelbar bei den Haupt- und Ehrenamtlichen im THW an und verbessern die Rahmenbedingungen für den ehrenamtlichen Einsatz.“ Wer sich engagiere und vielleicht sich sogar für andere in Gefahr bringe, brauche gute Ausrüstung und Ausstattung.

Bundesweit neue Bekleidung für über 24 Millionen Euro

Es sind nicht die einzigen Investitionen für die drei THW-Ortsverbände Günzburg, Krumbach und Neu-Ulm: „Dazu erhält das THW neue Dienstbekleidung im Wert von gut 102.000 Euro. Hier entfallen gute 40.000 Euro auf Günzburg, knapp 21.000 Euro auf Krumbach und knapp 41.000 Euro auf Neu-Ulm.“ Bundesweit sei für die 668 Ortsverbände Bekleidung im Wert von 24,5 Millionen Euro beschafft worden.

Bei den Positionen handle es sich lediglich um die zentral vom THW durchgeführten Beschaffungen, so Christoph Schmid. Hinzu kämen zahlreiche Anschaffungen, die direkt durch die Ortsverbände vor Ort erfolgen. „Um die Möglichkeiten dafür zu verbessern, hatte sich die SPD-Bundestagsfraktion erfolgreich dafür eingesetzt, die sogenannten Selbstbewirtschaftungs-Mittel im Haushalt 2025 um insgesamt über zehn Millionen Euro zu erhöhen.“ Das THW leiste einen unverzichtbaren Beitrag für die Gesellschaft, so Schmid, ob bei Hochwasserlagen, internationalen Hilfseinsätzen oder im Rahmen der Amtshilfe bei Feuerwehr- und Rettungseinsätzen. (AZ)