Ihre neue Kinderpraxis liegt Dr. Nusser und Dr. Schwarz am Herzen

In der Kinderarztpraxis Herzenssache in Krumbach arbeiten künftig die bisherigen Kinderärzte Andreas Lorenz und Dr. Ulrike Lorenz sowie die neuen in Krumbach tätigen Kinderärzte Dr. Stephan Schwarz und Dr. Susanne Nusser (von links). Eine Konstante in der Praxis bleibt das bei Kindern heiß geliebte Feuerwehrauto in einem der Sprechzimmer.

Foto: Annegret Döring