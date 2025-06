Neue Quartiersmanagerin Melissa Morschewsky hat Randgruppen im Blick

Sie will Begegnung schaffen – im Stadtgarten, auf der Gemüsewiese, im Sprachcafé oder einfach im Gespräch mit Bürgerinnen und Bürgern. Die 28-jährige Sozialpädagogin und Betriebswirtin Melissa Morschewsky ist seit einigen Wochen als neue Quartiersmanagerin in Krumbach tätig. Aufgewachsen in Aletshausen, hat sie am Simpert-Kraemer-Gymnasium Abitur gemacht, in Heidenheim Sozialmanagement dual studiert und zuletzt in Heidelberg als Jugendhilfeplanerin gearbeitet. Dort war sie am Jugendamt unter anderem für die Bedarfsplanung von Kitaplätzen und präventive Angebote zuständig.

Oliver Wolff Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Krumbach Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Krumbach Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis