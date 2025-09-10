Eine neue Rektorin führt künftig die Realschule in Thannhausen

Gelbe Chrysanthemen in einem Topf stehen auf dem Besprechungstisch im Büro der neuen Rektorin der Christoph-von-Schmid-Realschule in Thannhausen. Sandra Müller-Hoffmann hat sie mitgebracht. Sie ist als Nachfolgerin von Frank Decke nach Thannhausen gekommen. In der letzten Sommerferienwoche bereitet sie bereits viel mit ihrer erweiterten Schulleitung fürs neue Schuljahr vor. Und auch im Rest der Ferien war sie oft in der Mindelstadt.
Thannhausen
Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.Registrieren sie sich
Sie haben ein Konto? Hier anmelden