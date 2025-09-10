Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Mittelschwäbischen Nachrichten
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Krumbach
Icon Pfeil nach unten

Neue Rektorin Sandra Müller-Hoffmann leitet die Realschule in Thannhausen

Thannhausen

Eine neue Rektorin führt künftig die Realschule in Thannhausen

Sandra Müller-Hoffmann hat in der Christoph-von-Schmid-Realschule ihr Büro bezogen. Lehrerin ist auch nach über 20 Jahren im Job ihr Traumberuf.
Von Annegret Döring
    • |
    • |
    • |
    Sandra Müller-Hoffmann ist die neue Rektorin an der Christoph-von Schmid-Realschule in Thannhausen. Unser Bild zeigt sie in ihrem Thannhauser Büro.
    Sandra Müller-Hoffmann ist die neue Rektorin an der Christoph-von Schmid-Realschule in Thannhausen. Unser Bild zeigt sie in ihrem Thannhauser Büro. Foto: Annegret Döring

    Gelbe Chrysanthemen in einem Topf stehen auf dem Besprechungstisch im Büro der neuen Rektorin der Christoph-von-Schmid-Realschule in Thannhausen. Sandra Müller-Hoffmann hat sie mitgebracht. Sie ist als Nachfolgerin von Frank Decke nach Thannhausen gekommen. In der letzten Sommerferienwoche bereitet sie bereits viel mit ihrer erweiterten Schulleitung fürs neue Schuljahr vor. Und auch im Rest der Ferien war sie oft in der Mindelstadt.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden