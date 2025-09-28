Icon Menü
Neue Wachstation der Wasserwacht am Oberrieder Weiher bei Breitenthal eröffnet

Breitenthal

Sanitätsraum und eine Garage fürs Rettungsboot: Neue Wachstation am Oberrieder Weiher eröffnet

Lange saßen die Ehrenamtlichen der Wasserwacht am Oberrieder Weiher im Freien. Nach gut zwei Jahren Bauzeit ist nun die neue Wachstation eingeweiht worden.
Von Manuela Rapp
    Zweckmäßig und archektonisch zur Umgebung passend: die neue Wachstation am Oberrieder Weiher.
    Zweckmäßig und archektonisch zur Umgebung passend: die neue Wachstation am Oberrieder Weiher. Foto: Manuela Rapp

    „Es ist ein freudiger Tag für die Wasserwacht, für die Menschen im Großraum Krumbach, für die ganze Region.“ Der Anlass für die lobenden Worte des Vorsitzenden des BRK-Kreisverbands Günzburg, Hans Reichhart senior, war die Einweihung der Wachstation der Krumbacher Wasserretter am Oberrieder Weiher, genauer: am Badestrand am Steg. Sein Wunsch: „Möglichst wenig Einsätze, dass alles gut geht.“

