Neuer Leiter für das Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Krumbach-Mindelheim

Johannes Kutter wird neuer Leiter des Amts für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Krumbach (Schwaben)-Mindelheim. Das hat Landwirtschaftsministerin Michaela Kaniber entschieden. Der 41-jährige Forstdirektor tritt zum ersten Februar 2026 die Nachfolge des Leitenden Forstdirektors Rainer Nützel an, der Ende Januar 2026 in den Ruhestand treten wird.

Der gebürtige Schwabe studierte Forstwissenschaften an der Technischen Universität München. Nach der Staatsprüfung 2011 war Kutter zunächst am Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Augsburg tätig. 2012 wechselte er an das Staatsministerium nach München, wo er in der Obersten Jagdbehörde, als Mitarbeiter des Leiters der Forstverwaltung und zuletzt als Persönlicher Referent des Amtschefs eingesetzt war. Im September 2023 übernahm er die Leitung des Bereichs Forsten am Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Krumbach (Schwaben)-Mindelheim und ab März 2025 zusätzlich die stellvertretende Behördenleitung. (AZ)