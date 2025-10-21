Neuer sozialer Wohnraum ensteht in Thannhausen

Das Dominikus-Ringeisen-Werk (DRW) und die Dr. Claus und Ruth Gernet-Stiftung haben den Mietvertrag für das Neubauprojekt auf der sogenannten Engelwirts-Wiese am Buchenweg in Thannhausen unterzeichnet. Bauherrin und Eigentümerin des Gebäudes ist die Dr. Claus und Ruth Gernet-Stiftung. Das im benachbarten Ursberg beheimatete Dominikus-Ringeisen-Werk mietet die Immobilie langfristig an und bietet damit Wohnraum für Menschen mit Behinderung sowie für Mitarbeitende des DRW.

Architektin Monika Wiesmüller-Schwab entwarf das Holz-Wohnhaus in Thannhausen

Operativ begleitet wird das Projekt im Auftrag der Stiftung von einer Immobilien AG, die später auch die technische Verwaltung übernimmt. Das neue in Holzbauweise entstehende Wohngebäude wurde von Architektin Monika Wiesmüller-Schwab geplant und umfasst 18 Wohneinheiten und ein Büro. Neun Appartements werden künftig Menschen mit Behinderung im Rahmen des Ambulant Betreuten Wohnens (ABW) zur Verfügung stehen. In dieser Wohnform leben Menschen mit Behinderung weitgehend selbstständig in ihrer Wohnung. Je nach Betreuungsbedarf erhalten sie stundenweise Assistenz durch Mitarbeitende des Dominikus-Ringeisen-Werks. Im Erdgeschoss ist eine Büroeinheit für die Mitarbeitenden des Assistenzdienstes vorgesehen. Die übrigen Wohnungen werden als Mitarbeiterwohnungen genutzt.

Menschen mit Unterstützungsbedarf finden oft nur schwer Wohnraum

„Für Menschen mit Behinderung ist es auf dem freien Wohnungsmarkt besonders schwer, eine geeignete und bezahlbare Wohnung zu finden“, erklärt Michael Winter, stellvertretender Vorstandsvorsitzender des Dominikus-Ringeisen-Werks. „Umso mehr freuen wir uns über diese Kooperation.“ Auch der Vorstand der Dr. Claus und Ruth Gernet-Stiftung, vertreten durch Dr. Rainer und Barbara Gernet sowie Peter Kappes, betont den sozialen Anspruch des Projekts: „Mit diesem Bauvorhaben wollen wir nicht nur zur Entlastung des angespannten Wohnungsmarktes beitragen, sondern auch Menschen mit besonderem Unterstützungsbedarf ein Zuhause geben“. Aktuell hat die ausführende Firma Holzbau Aumann den Rohbau fast fertiggestellt. Rund 740 Kubikmeter nachhaltige Baustoffe werden für das Gebäude verarbeitet. Auf dem Dach sorgt eine Fotovoltaikanlage künftig für umweltfreundliche Energiegewinnung. Die Fertigstellung ist für Mitte 2026 geplant. (AZ)