Neuer Standort für geplanten Batteriegroßspeicher in Balzhausen

Die Anbindung eines Batteriegroßspeichers in Balzhausen geht in die nächste Runde: Im Rahmen der jüngsten Gemeinderatssitzung informierten das Unternehmen Green Flexibility und das Planungsbüro den Gemeinderat und zahlreiche Besucherinnen und Besucher über das Bauvorhaben. Dabei zeigte sich, dass nun wohl ein neuer Standort für das Projekt vorgesehen ist. Offenbar soll es nun im nördlichen Bereich der Gemeinde, angrenzend und eingebunden in das Gewerbegebiet, angesiedelt werden. Nach eigenen Angaben werde das Unternehmen 40 bis 50 Millionen Euro in das Projekt in Balzhausen investieren.

