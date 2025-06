Grundstücke bis 700 Quadratmeter: Hier können Familien in Ellzee bauen

„Es ist in greifbarer Nähe, dass hier an diesem Platz bald Träume verwirklicht werden“, sagte Ellzees Bürgermeisterin Gabriela Schmucker beim Spatenstich für das neue, 11.000 Quadratmeter große Baugebiet „Kesselgasse“. Ihr Wunsch: „Gute Nachbarschaften, Kinder, die miteinander zur Schulbushaltestelle laufen und vieles mehr.“ Nachfrage junger Leute aus dem Ort sei jedenfalls seit Jahren da. Entstehen sollen in Ellzee 15 Bauplätze für Ein- und Mehrfamilienhäuser: „Der Bagger läuft, den stellen wir nicht mehr ab“, so die Ortschefin.

