Arbeiten am Bürgerhaus Oberrohr haben begonnen

Innen und außen wird bereits fleißig gewerkelt: Mitten im Ortskern von Oberrohr entsteht ein neuer Treffpunkt für die Bürgerinnen und Bürger. Wo bisher eine aufgelassene alte Landwirtschaft stand, entsteht das neue Bürgerhaus - ein Ort der Begegnung, des Austauschs und des Miteinanders und vor allem für die Vereine ihr neues Zuhause.

Gefördert wird das Projekt durch das Bayerische Städtebauförderungsprogramm. Für diese Förderung haben sich auch Landrat Hans Reichhart und Landtagsabgeordnete Jenny Schack eingesetzt. Gemeinsam mit Bürgermeister Peter Walburger machten sie sich vor Ort ein Bild vom Baufortschritt, berichtet die Gemeinde Ursberg in einer Pressemitteilung. Insgesamt rechnet die Gemeinde mit einer Fördersumme von gut 2,5 Millionen Euro, von denen 2,1 Millionen Euro bereits zugesagt sind.

Einstiges Wohnhaus in Oberrohr wurde abgerissen

Seit Wochen herrscht reges Treiben auf der Baustelle: Das alte Wohnhaus wurde zunächst entkernt und dann abgerissen, um Platz für den Neubau zu schaffen. Das bisherige Stallgebäude bleibt erhalten und wird dementsprechend für die geplanten Zwecke ertüchtigt.

Das alte Wohnhaus der alten Landwirtschaft im Vordergrund wurde für die Realisierung des neuen Bürgerhauses in Oberrohr bereits abgerissen. Foto: Annegret Döring

Von Anfang an konnten sich die Bürgerinnen und Bürger sowie die Vereine aktiv in die Planungen einbringen. „Das neue Bürgerhaus ist ein Gemeinschaftsprojekt“, betont Bürgermeister Peter Walburger. Vor allem das vielfältige Vereinsleben in Oberrohr spielte bei der Entwicklung des Nutzungskonzepts eine zentrale Rolle. Die Gemeinde Ursberg hat dazu frühzeitig einen Bürgerbeteiligungsprozess gestartet. „Die Wünsche der Bürgerinnen und Bürger sind in das Konzept eingeflossen. Insbesondere die Bedürfnisse der ortsansässigen Vereine standen im Vordergrund und wurden vollständig in die Planung integriert.“ Die Fertigstellung ist für Ende 2026 geplant. (AZ)