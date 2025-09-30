Ins Ex-Hotel Postkeller in Krumbach zieht eine Demenz-WG

Wo früher Gäste im Krumbacher Hotel Postkeller übernachteten, zieht bald eine Senioren-WG ein. Kürzlich wurde vor dem Eingang des Gebäudes Richtfest gefeiert. Derzeit laufen die Umbauarbeiten im Haus noch auf Hochtouren, denn bereits Ende dieses Jahres ist es so weit: Die Seniorinnen und Senioren ziehen in die Räumlichkeiten in der Nattenhauser Straße ein.

Aktuell wohnen die künftigen Hausbewohner noch in einer ambulanten und selbstbestimmten Wohngemeinschaft (WG) in der Krumbacher Karl-Mantel-Straße. Dort liegt auch der Ursprung des neuen Projekts. Über einen Wechsel eines überregionalen Pflegeanbieters ergaben sich Überlegungen zu neuen Wohnmöglichkeiten, informiert Thomas Skambraks. Er ist Vorsitzender des neu gegründeten Vereins „Wohngemeinschaft VergissMeinNicht e.V.“, der hinter dem Vorhaben steckt. Fortan ist der Pflegeservice Schneider (Thannhausen) mit der Aufgabe betraut.

Demenz-WG in Krumbach auch für Senioren ohne Demenz geeignet

Aus dieser Situation heraus seien der Verein und das Umbauprojekt entstanden, erzählt Skambraks. Die Angehörigen seien auf Luljeta Avdijaj, Geschäftsführerin des Pflegeservices Schneider, zugegangen. Avdijaj sei auf die Idee gekommen, bei Sascha Christmann, dem Eigentümer des ehemaligen Hotels Postkeller Krumbach, anzufragen, ob er bereit wäre, das frühere Hotel für eine Senioren-WG umzubauen. Christmann stimmte zu und stemmt die Umbauarbeiten in Eigenleistung. Später werde er als Vermieter fungieren.

Jeder WG-Bewohner hat dann einen separaten Miet- und Pflegevertrag. Die Wohngemeinschaft sei nicht nur für Betagte mit Demenz geeignet, prinzipiell können alle Senioren, die Pflegebedarf haben, dort wohnen. Allerdings mit der Einschränkung, dass keine Eigengefährdung vorliegen darf. Dafür sei die WG nicht die richtige Unterbringungsform, so Skambraks.

Icon vergrößern Der katholische Pfarrer Frank Geilich und die evangelische Pfarrerin Susanne Treber segnen die Baustelle der künftigen Senioren-WG. Foto: Verena Bartenschlager Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Der katholische Pfarrer Frank Geilich und die evangelische Pfarrerin Susanne Treber segnen die Baustelle der künftigen Senioren-WG. Foto: Verena Bartenschlager

„Herr Christmann und Frau Avdijaj sind mit so viel Enthusiasmus bei der Sache, dass wir beschlossen haben, das Projekt nicht nur locker zu handhaben, sondern einen Verein zu gründen“, erzählt Skambraks. „Es braucht die Gemeinschaft von außen, die das Projekt am Leben erhält.“ Daher suche der Verein weitere Mitglieder, die das Vorhaben aktiv oder passiv unterstützen. Eine erste Spende überreichte Christa Sitzmann den Vereinsvorsitzenden im Namen der VR-Bank Donau-Mindel.

Bis zu acht Senioren haben in der Krumbacher Demenz-WG Platz

Der katholische Pfarrer Frank Geilich (Ichenhausen), Zweiter Vorsitzender des Vereins, segnete das Haus zusammen mit der evangelischen Pfarrerin Susanne Treber (Krumbach). Einen eigenen Weg zu gehen, sei nicht falsch, aber oft nicht einfach, das gab Geilich während der Segnung zu bedenken. Sich zu trauen, einen Pflegedienst zu wechseln, das sei ein Schritt, für den es Mut brauche. Für die Angehörigen zu kämpfen und mit einem neuen Pflegedienst eine neue Unterkunft zu suchen, das habe es seiner Erfahrung nach noch nicht gegeben. Am Ende zähle, dass sich die Angehörigen getraut haben, so der Pfarrer.

Acht Senioren haben die Möglichkeit, in der WG ihren Lebensabend individuell nach ihren Bedürfnissen zu verbringen. Aktuell sind es bereits vier Bewohner, die in die neue WG ziehen werden. Noch wenige Plätze sind frei, entweder für zwei Einzelpersonen oder für zwei Ehepaare, weil die verbleibenden Zimmer sehr groß seien. Beim Auswahlprozess haben auch die Bewohner ein Mitspracherecht – sie müssen schließlich, wie in einer Studenten-WG, zusammenwohnen und sich verstehen. Interessentinnen oder Interessenten oder deren Angehörige können sich beim Pflegservice Schneider unter Telefon 08281/9991540 melden. (Mit adö)