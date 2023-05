20.000 Euro Schaden: 22-Jährige Autofahrerin fährt fast ungebremst auf

Ein junge Autofahrerin fährt bei Niederraunau mit ihrem Wagen einem anderen Autofahrer mit hoher Geschwindigkeit auf. Der Schaden ist hoch.

Bei Niederraunau hat sich am Donnerstag ein Unfall ereignet. Wie die Politzei mitteilt, fuhr ein 40-jähriger Autofahrer die Kreisstraße von Niederraunau kommend in Fahrtrichtung Mindelzell und wollte nach links in einen landwirtschaftlichen Weg abbiegen. Deswegen verlangsamte der Mann seine Geschwindigkeit und setzte den Blinker. Eine nachfolgende 22-jährige Autofahrerin erkannte aus bislang unbekannter Ursache die Verkehrssituation nicht und fuhr dem Vorausfahrenden fast ungebremst auf. Die 22-Jährige trug leichte Verletzungen davon. Der Sachschaden beträgt circa 20.000 Euro. Zur Absicherung der Unfallstelle und Verkehrslenkung waren die Feuerwehren aus Krumbach und Niederraunau im Einsatz. (AZ)