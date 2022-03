21-Jähriger muss bei Polizeikontrolle gefesselt werden

Pkw-Fahrer hat Betäubungsmittel konsumiert. Ein Drogenvortest bestätigt den Verdacht.

Am Samstag, gegen 0.50 Uhr, wurde in der Allgäuer Straße im Krumbacher Ortsteil Niederraunau ein 21-jähriger Pkw-Fahrer einer Verkehrskontrolle unterzogen. Bei der Kontrolle ergab sich der Verdacht, dass der Fahrer unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Aus diesem Grund sollte der Fahrer zu weiteren Untersuchungen zur Polizeiinspektion Krumbach verbracht werden. Der Fahrer war hiermit nicht einverstanden und sperrte sich gegen die Maßnahmen der Polizei. Aus diesem Grund seien, so der Bericht der Krumbacher Polizei, dem Fahrer "Handfesseln angebracht" worden.

Mann sträubt sich gegen Kontrolle: Polizei muss Handschellen anbringen

Ein Drogenvortest bestätigte den Verdacht, dass der Fahrer Betäubungsmittel konsumiert hatte. Deswegen wurde eine Blutentnahme angeordnet und durchgeführt. Den Fahrer erwarten nun eine Strafanzeige und wahrscheinlich ein Fahrverbot. (AZ)