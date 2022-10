Niederraunau

18:00 Uhr

Die IT-Nerds von SoCom helfen seit 30 Jahren Wäschereien

Blicken optimistisch in die Zukunft: Prokurist Michael Wieser und Geschäftsführer Wolfgang Faist.

Plus Was SoCom-Gründer Wolfgang Faist antreibt – und was er als größte Herausforderung für sein Unternehmen sieht.

Von Marc Hettich

"Das reicht locker", dachte Wolfgang Faist. Als er 1998 sein privates Haus baute, hat er vorausgedacht und gleich sechs Arbeitsplätze für Mitarbeiter eingeplant. Damals ahnte er noch nicht, dass sein Unternehmen SoCom 2022 42 Kollegen beschäftigen würde. Die Dinge nahmen 1992 im Büro seines Bruders ihren Lauf. In den ersten anderthalb Jahren baute er sie zunächst im Alleingang auf, bis ab 1994 nach und nach weitere Mitarbeiter dazukamen. Aber was genau haben der Geschäftsführer und seine Mitstreiter in ihrem Büro eigentlich gemacht?

