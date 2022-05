39-Jähriger wird bei Niederraunauer Feier geschlagen

Mann wird mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei bittet um Hinweise.

Geschlagen wurde ein 39-Jähriger von einem 21-Jährigen in der Freinacht in Niederraunau. Der 39-Jährige wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Der 39-Jährige wurde in den frühen Morgenstunden während einer Feier verletzt. Warum es zu dieser körperlichen Auseinandersetzung kam, ist laut Bericht der Polizei bislang noch nicht bekannt und muss noch ermittelt werden.

Personen, die diesen Vorfall in der Schloßstraße beobachten konnten und sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Krumbach unter der Telefonnummer 08282/905-0 zu melden. (AZ)