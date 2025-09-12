Ade Du schöne Kindergartenzeit

Nicht nur 24 Vorschulkinder wurden in Niederraunau von der Kindergartenzeit in die Schule verabschiedet, sondern auch die langjährige Mitarbeiterin Franziska Weber in den wohlverdienten Ruhestand. Mit Zuverlässigkeit, Geduld, Freundlichkeit und Loyalität hat Franziska Weber 24 Jahre lang im Kindergarten Niederraunau gewirkt. Mit immer äußerst gut vorbereiteten, kreativen und sehr ansprechenden und wertvollen Inhalten hat sie täglich den Morgenkreis und viele Aktionen und Projekte in der Kita durchgeführt. So haben die anvertrauten Kinder über die vielen Jahre mit ihr eine wunderbare schöne Kindergartenzeit erleben dürfen – geprägt von ihrem pädagogischem Geschick, viel Einfühlungsvermögen und viel Spaß. Ihre Angebote für die Kinder waren immer voller Ideen, kreativ und trotzdem kindgerecht vorbereitet und situationsorientiert durchgeführt.

Auch die Kolleginnen und die Gesamteinrichtung hatte Franziska Weber stets teamorientiert, wohlwollend und sehr loyal im Blick. So haben sich Pfarrer Josef Baur und die Einrichtungsleitung Iris Wojatschek bereits beim Abschiedsgottesdienst der Vorschulkinder im Juli herzlich bei der ausscheidenden Mitarbeiterin für die wertvolle Tätigkeit in der Kindertagesstätte bedankt. Wenige Tage später wurde Franziska Weber bei Feierlichkeiten von den Kindern, den Kolleginnen und dem Elternbeirat mit Liedern, Präsenten, guten Wünschen, Blumen und vielen Überraschungen verabschiedet .

