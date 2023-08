Bankmitarbeiter erkennt gefälschten Überweisungsschein

Ein Unbekannter wirft einen gefälschten Überweisungsschein bei einer Bankfiliale in Niederraunau ein. Doch der Betrug fällt auf.

Am Dienstag, 29. August, hat ein 65-jähriger Mann einen versuchten Betrug zur Anzeige bei der Polizei Krumbach gebracht. Am Freitag, August, wurde laut Polizeibericht ein gefälschter Überweisungsschein bei seiner Bank eingeworfen. Von dort sollte eine vierstellige Summe an eine Bankverbindung im Ausland überwiesen werden. Die Fälschung fiel einem Bankmitarbeiter auf, sodass es zu keinem finanziellen Schaden kam. (AZ)