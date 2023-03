Niederraunau

12:00 Uhr

"Dem Himmel sei Dank" ist wieder Theater in Niederraunau

Plus Nach zwei Jahren Corona-Pause gab es die Premiere des neuen Stücks am Samstagabend. Was wie gespielt wird im Grünen Baum in Niederraunau.

Von Sabine Relovsky Artikel anhören Shape

"Wir sind wieder da!": Mit diesen Worten begrüßte Heinz Weber am Samstagabend das Publikum im ausverkauften Saal der Gaststätte Grüner Baum in Niederraunau. Pandemiebedingt musste der Theaterverein Niederraunau zwei Jahre pausieren, aber im Jahr 2023 startet der Verein mit dem Stück "Dem Himmel sei Dank" voll durch.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen