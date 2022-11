Niederraunau

Der Niederraunauer Veteranenverein feiert 150. Jubiläum

Plus Der Veteranenverein Nieder- und Hohenraunau feiert mit Erinnerung und Begegnung sein Gründungsfest, obwohl der runde Geburtstag schon ein Jahr zurückliegt.

Von Klemens Funk

Der Veteranenverein Nieder- und Hohenraunau hätte seinen 150. Geburtstag, der am 29. Oktober 2021 war, gerne auch da gefeiert. Wegen der pandemiebedingten Einschränkungen musste das Fest um ein Jahr verschoben werden. Während damals noch die Freude über eine 76-jährige Friedensepoche die Jubiläumsfeierlichkeiten geprägt hätte, drückt heute, ein Jahr später, die Sorge um die Auswirkungen eines schrecklichen Krieges auf die Feierstimmung. Ein Despot hat plötzlich die sorgsam errichtete europäische Sicherheitsarchitektur sowie internationale Ordnungen zerstört. Auch mit Rücksicht darauf hat der Vorstand beschlossen, das Jubiläum in das alljährliche Opfergedenken am Vorabend des Volkstrauertages einzubeziehen.

