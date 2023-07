Die Familie von Freyberg bringt weltmännisches Flair nach Niederraunau

Von Klemens Funk - vor 33 Min. Artikel anhören Shape

Das Erbe der über 350-jährigen Residenz zeigt sich noch heute in prächtigen Bauten und einzigartigen Kunstwerken im Krumbacher Ortsteil Niederraunau.

Das Schloss in Niederraunau, 1727 neu erbaut, war bis 1850 eine wichtige Residenz der Adeligen von Freyberg. Von den politischen Verbindungen dieser Familie, die der schwäbischen Reichsritterschaft und Reichsgrafenschaft angehörte, profitierten auch immer wieder der Ort und die Bevölkerung von Niederraunau.

Für ihre Verdienste um das Reich verliehen zwei Kaiser den von Freybergs Freiheitsbriefe, als Vögte waren sie in der freien Reichsstadt Augsburg der dortige Repräsentant des Kaisers, und als Domherren zum Beispiel von Salzburg, Eichstätt und Augsburg spielten sie auch eine einflussreiche Rolle in der Kirche. Als 1555 der Augsburger Religionsfrieden vereinbart wurde, war Christoph von Freyberg dort Domdechant. Die Spuren der Familie sind bis heute auch in vielen Orten von Füssen bis Mittelschwaben und Südwürttemberg erkennbar. Drei goldene Kugeln repräsentieren die Herrschaft derer von Freyberg. Zum Beispiel zieren diese die Wappen von Ortschaften wie Aletshausen, Mickhausen, Kettershausen, Haldenwang und Offingen, ebenso lassen sie sich an dem Tauf- und dem Weihwasserbecken in der Pfarrkirche von Niederraunau entdecken.

