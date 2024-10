Ein Gewinner mit dem Abo aufs Glück

Herbert Matzner freut sich über 1000 Euro. Am Dienstagmorgen hat der 75-Jährige aus Niederraunau blitzschnell geschaltet und das Bilderrätsel der Mittelschwäbischen Nachrichten gelöst. Der „Begriff Eselsohr“ war gefragt. Unter allen Anrufern mit der richtigen Lösung wurde er als Gewinner gezogen und hielt schon am Nachmittag die großen grünen Scheine in der Hand. Seit Jahren macht der Rentner beim Bilderrätsel mit, jetzt war ihm das Glück hold. Mit Glück hat er so seine Erfahrung. Er beteiligt sich häufig an Gewinnspielen - „nur an vertrauenswürdigen“, betont er. So hat sogar schon einmal ein Auto gewonnen. Damals bei der Sportschau, als man noch Postkarten schreiben musste, hat er sich über einen neuen Toyota gefreut. Auch Karten für Konzerte mit Schlagerstars sahnt er regelmäßig ab. „Du gewinnst ja immer“, sagen seine Freunde, wie Matzner mit einem Lachen erzählt. „Man muss halt mitmachen, sonst gewinnt man nie“, ist sein einfaches Rezept.

Die 1000 Euro kommen so kurz vor Weihnachten genau richtig, sagt der ehemalige Haustechniker am Krumbacher Krankenhaus. Seinen Kindern und Enkeln will er damit eine Freude machen oder die ganze Familie zum Essen ausführen.