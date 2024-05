Niederraunau

12:00 Uhr

Entwicklungsfreude und Handwerkskunst liegen den Grafs im Blut

Plus Die Niederraunauer Firma Graf blickt auf eine 100-jährige Tradition zurück. Bernhard Graf liegt als Innungsobermeister auch die Nachwuchsförderung besonders am Herzen.

Von Klemens Funk

Niederranuau hatte jahrhundertelang Barone derer von Freyberg, seit nunmehr 100 Jahren gibt es hier die Grafs. Am 1. Mai 1924 hat Karl Graf eine Spenglerwerkstatt im Keller seines Wohnhauses in der heutigen Allgäuer Straße in Betrieb genommen. Der eher kleine, aber durchtrainierte, wendige und mutige Jungunternehmer stammte ursprünglich aus Kirchheim. Für seine Lehre zum Kupferschmied war er nach Krumbach gezogen und hatte dort im April 1908 als 15-Jähriger die Gesellenprüfung abgelegt, jeweils mit Note gut in Betragen sowie in Theorie und Praxis.

Um seinen Lebensunterhalt bestreiten zu können, ging er als Wandergeselle auf die Walz, die ihn nach Pfronten führte. Die Kletterei als Spengler hoch oben an den Fassaden, auf den Dächern und auf die Kirchtürme genügte ihm nicht und so nützte er seine spärliche Freizeit für das Klettern am Berg. Die Nordostroute des Aggensteins nennt man in Fachkreisen Karl-Graf-Weg infolge seiner Erstbesteigung. Aufgrund der Bergerfahrung wurde er im Ersten Weltkrieg an verschiedenen Fronten als Gebirgsjäger eingesetzt und erhielt für seinen mutigen Einsatz zahlreiche Auszeichnungen.

