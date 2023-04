Fahrzeuge müssen nach Auffahrunfall abgeschleppt werden

Eine 85-Jährige bemerkt in Niederraunau zu spät, dass das Auto vor ihr bremst, und fährt auf.

Eine 85-jährige Pkw-Fahrerin befuhr am Donnerstagvormittag in Niederraunau die Krumbacher Straße in Richtung Krumbach. Vor ihr fuhr eine 48-Jährige mit ihrem Pkw die gleiche Strecke und wollte nach links abbiegen. Hierzu bremste sie ihr Fahrzeug ab, was die nachfolgende Pkw-Fahrerin laut Bericht der Polizei übersah und hinten auf den vorausfahrenden Pkw auffuhr. Beide Fahrerinnen wurden, so die Polizei, offenbar nicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von etwa 16.000 Euro. Diese mussten abgeschleppt werden, da sie nicht mehr fahrbereit waren. (AZ)