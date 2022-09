Faist verzeichnet höchsten Auftragseingang der Unternehmensgeschichte

Die Niederraunauer Firma sieht eine "erfolgreiche Konsolidierung". Welche Rolle ein besonderer Auftrag in Leipheim für Faist spielt.

Die Ausläufer von Dieselgate samt der Automobilkrise, die im Zuge von Covid-19 auferlegten Beschränkungen und aktuell der Russland-Krieg gegen die Ukraine – die Auswirkungen auf die globale Ökonomie sind überall spürbar. Die Preise für Rohstoffe steigen, die Materialverfügbarkeit ist beeinträchtigt, und Lieferketten stocken. Harte Zeiten für Unternehmen: Faist Anlagenbau konnte die Auswirkungen in den vergangenen drei Jahren deutlich spüren. Doch der Auftragseingang habe sich zuletzt sehr erfreulich entwickelt, teilt die Firma mit.

"2020 war eines der anspruchsvollsten Jahre in unserer Unternehmensgeschichte", resümiert Faist-Geschäftsführer Roger Schmidt. Gerade die Produktbereiche industrielle Schallschutzlösungen und akustische Mess- und Prüfräume, in dem Faist den Hauptanteil der eigenen Wertschöpfung generiert, hätten unter den Auswirkungen der Automobilkrise zu leiden. Gleichzeitig wuchs der Bedarf an Produkten für den Energiesektor stark. Hinzu kam, dass sich die Eigentümerfamilie Faist Ende des Jahres aus dem Unternehmen zurückzog und ihre Anteile an die Schweizer Paguasca Holding AG verkauft hatte.

Die Geschichte der Firma Faist Anlagenbau in Niederraunau reicht bis ins Jahr 1996 zurück. Foto: Peter Bauer

Im Anschluss an den Verkauf im Dezember 2020 sei gemeinsam mit dem neuen Eigentümer und den Finanzpartnern ein umfangreiches Finanzpaket geschnürt und ein neues Konzept für die weitere Unternehmensentwicklung mit dem Fokus auf einer Steigerung von Wachstum und Internationalisierung etabliert worden, heißt es in der Mitteilung von Faist.

Schmidt: "Natürlich mussten wir angesichts der Herausforderungen in unseren Kernbereichen schlanker werden. Dazu galt es, unsere Abläufe zu professionalisieren und dadurch den gesamten Abwicklungsprozess zu beschleunigen." In der externen Ausrichtung sei es, so Schmidt, vor allem wichtig gewesen, den Fokus stärker auf die Akquise von Aufträgen im Energiemarkt zu lenken. So sei es möglich gewesen, in den vergangenen drei Jahren rund 25 Prozent Wachstum in diesem Marktumfeld zu generieren.

Die Pulverbeschichtungsanlage in Niederraunau wird modernisiert

Neben der Strategie für den Energiemarkt sei für die Produktbereiche industrielle Schallschutzlösungen und akustische Mess- und Prüfräume eine eigene Wachstumsstrategie entwickelt worden. Die Firma weiter in ihrer Mitteilung: "Hierzu gehören auch Investitionen am Standort in Krumbach. Bereits 2021 wurden Gelder für den Kauf von neuer Technik zum Auftragen des Pulvers in unserer Beschichtungsanlage freigegeben. Zudem ist Faist nun in der Lage, die Infrastruktur und das Netzwerk der Paguasca Holding AG zu nutzen, um etwa seine Standortaktivitäten in den USA zu erweitern."

Für den Geschäftsführer von eminenter Bedeutung: "Unsere Mitarbeiter haben in dieser Umbruchzeit an einem Strang gezogen. Der Wille, Veränderungen nicht einfach nur hinzunehmen, sondern aktiv mitzugestalten, war in allen Phasen überall spürbar."

Der Erfolg der Maßnahmen habe, so die Firma, nicht lange auf sich warten lassen. Auch die äußeren Rahmenbedingungen hätten sich verbessert. Schon im ersten Halbjahr 2021 habe sich deutlich mehr Bewegung im Markt gezeigt. "Durch die Optimierung der Arbeitsabläufe konnten bei Faist höhere Auslastungen gestemmt werden. Das versetzte das Unternehmen in die Lage, den eigenen Auftragsbestand kontinuierlich zu erhöhen", teilt Faist mit.

Noch besser sei es im zweiten Halbjahr gelaufen. Insgesamt habe Faist die Auftragseingangsziele sowohl im Bereich industrielle Schallschutzlösungen, akustische Mess- und Prüfräume und besonders im Bereich des Energiesektors übertroffen und am Ende den höchsten Auftragseingang in der Unternehmensgeschichte verzeichnet.

"Das Jahr 2021 hat die Faist-Unternehmensgruppe mit einem klar positiven Ergebnis abgeschlossen. Zudem konnte der Start 2022 mit sehr hohem Auftragsbestand und -eingang in den ersten beiden Quartalen nicht besser sein", resümiert Roger Schmidt.

Faist ist am Aufbau des Gaskraftwerks in Leipheim beteiligt

"Highlight" im Auftragsbestand: Faist liefert wesentliche Umfänge für das geplante Gaskraftwerk in Leipheim für den Großkunden Siemens. Neben der Luftansaugstrecke mit aufwendiger Feinfiltertechnik für die Gasturbine selbst ist dies die gesamte Schallschutzeinhausung samt Lüftungstechnik für den Turbinenbereich. "Neben unserer technischen Kompetenz hat bestimmt auch die Bedeutung unserer Pulverbeschichtungsanlage bei der Auftragsvergabe eine Rolle gespielt. Die Anlage in Leipheim hat als Outdoor-Anlage sehr hohe Ansprüche an die Beschichtung", vermutet Schmidt.

Die Firma Faist Anlagenbau in Niederraunau wurde im Dezember 2020 von der Schweizer Paguasca Holding AG übernommen. Foto: Peter Bauer

Bei allem Optimismus: "Die anstehenden Herausforderungen, denen wir angesichts der geopolitischen Lagen gegenüberstehen, müssen unbedingt im Auge behalten werden. Ich bin überzeugt davon, dass wir und unsere Partner damit fertig werden. Wir haben ein fähiges und engagiertes Team, ein starkes regionales Umfeld und verfügen über konkurrenzstarke Produkte und Leistungen – also genügend gute Gründe, um optimistisch in die Zukunft zu schauen." (AZ)