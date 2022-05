Familienvater startet Benefiz-Event für Kinder aus der Ukraine

Feiern, schlemmen und spielen vor dem Sportheim in Niederraunau - und das für den guten Zweck. Damit will Marcel Würfel aus Waltenhausen der Ukraine helfen.

Als ein kleines Mädchen, ungefähr so alt wie seine Tochter, mitten in den Trümmern eines zerbombten Hauses stand und nach ihrem Vater schrie, hat das bei Marcel Würfel aus Waltenhausen etwas ausgelöst. Diese Szene, die in einer Fernsehwerbepause von der Kindernothilfe gezeigt wurde, bildet nur einen geringen Teil des Leides der Zivilisation in der Ukraine ab. Doch Würfel, 40 Jahre alt und Familienvater, machen wie viele Menschen in der Region solche Bilder betroffen. Er hat nach diesem Werbeeinspieler einen Zehner an die Stiftung der Kindernothilfe gespendet - doch er wollte mehr tun. Deswegen stellt er jetzt ein großes Benefiz-Event zugunsten der Ukraine auf die Beine.

Das große Friedenskonzert im März vor dem Brandenburger Tor in Berlin habe ihn inspiriert, berichtet er im Gespräch mit unserer Redaktion. Klar, Niederraunau ist nicht Berlin. Dennoch hofft er auf einen großen Zulauf und viele Spenden bei der Veranstaltung, die Ende Juni in Niederraunau stattfinden soll und für die ganze Familie gedacht ist. "Musik verbindet einfach. Und ja, so einen großen Zulauf wie in Berlin schaffen wir hier wahrscheinlich nicht", sagt Würfel und lacht. "Aber ich bin einfach jetzt schon begeistert, wie viele Firmen, Musiker und Freiwillige gleich zugesagt haben." Der 40-Jährige hat vor allem durch seinen Nebenjob und sein Hobby gute Kontakte in die Veranstaltungs- und Musikbranche. Unter der Woche arbeitet er bei einer Spedition, nebenberuflich ist er als Tontechniker und DJ selbstständig.

Das Event findet am Sportheim des TSV Niederraunau statt

Innerhalb kürzester Zeit wurde aus einer "Schnapsidee", wie er sie selbst nennt, ein Event mit ausgeklügeltem Konzept. "Ich habe sehr viel herumtelefoniert, mit Firmen und Freunden gesprochen. Natürlich dann auch mit dem Ordnungsamt in Krumbach", erzählt Würfel. "Alle sind sofort mitgezogen. Das ist echt rührend." Geplant ist das Event am Samstag, 25. Juni, auf dem Gelände am Sportheim Niederraunau, Beginn ist um 15 Uhr. Sowohl Verpflegung als auch Musik, Unterhaltung, Auftritte, Kinderaktivitäten und vieles mehr können bereits angekündigt werden, da die Firmen zugesagt haben. Essen und Getränke gibt es von der Metzgerei Reinartz aus Breitenthal, Danner Fruchtsäfte und der D1 Cocktailbar & Restaurant, außerdem werden ein Süßigkeitenstand der Familie Bronnenmayer und ein Foodtruck von Mrs. T-Burger aufgebaut. Helferinnen und Helfer des TSV Krumbach und Niederraunau sowie die Feuerwehren der beiden Orte sorgen für Strom, Wasser und sonstige Unterstützung.

Ein Höhepunkt für die Kinder wird eine Hüpfburg sein, die von Fun-Tastisch aus Babenhausen im Unterallgäu gestellt wird. Sollte sich jemand verletzen, steht die Paramedic-Ambulanz Kirchheim bereit. Das alles muss natürlich auch finanziert werden. "Die Firmen bieten ihre Dienste vergünstigt an, also beispielsweise für eine kleine Aufwandsentschädigung für den Auf- und Abbau", sagt Würfel. Einige zahlen sogar eine freiwillige Standgebühr.

Am Abend gibt es dann eine Party auf dem Sportplatz in Niederraunau

Von den Einnahmen durch etwa Eintrittspreise, Speisen und Getränke werden die Eventausgaben beglichen. Der Gewinn wird zu 100 Prozent an die Kindernothilfe überwiesen und für die Unterstützung ukrainischer Kinder verwendet. Würfel ist sich so sicher, dass das Geld auch ankommt und unter anderem für die medizinische Versorgung oder Kleidung ausgegeben wird. "So 1000 Euro Spenden sollten es schon werden", hofft Würfel. Um einen gewissen Teil, der sofort in die Spendenbox geht, sicher zu haben, müssen Jugendliche ab 16 Jahren und Erwachsene zwei Euro Eintritt zahlen.

Ab 20.30 Uhr bis etwa 2 Uhr dürfen die Erwachsenen auch noch ein wenig feiern - schließlich hat Würfel einige DJ-Kollegen, die unter anderem bis aus Chemnitz in den Landkreis Günzburg fahren, engagiert. Die Party wird von DJ Flames und Ton & Klang begleitet.

Die vergangenen Wochen saß er oft nach der Arbeit bis zu drei Stunden abends zusätzlich im Büro, um das Event zu planen. Doch wenn viele Besucherinnen und Besucher kommen, das Wetter passt und den ukrainischen Kindern geholfen werden kann, habe sich der Aufwand auf jeden Fall gelohnt, sagt Würfel.