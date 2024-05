Gefährliches Abenteuer auf der Baustelle: Männer erklimmen Baukran

Die Polizei beendet eine waghalsige Kletteraktion in Niederraunau. Vier junge Erwachsene kletterten auf einen 50 Meter hohen Baukran.

Am frühen Sonntagmorgen hat eine Gruppe von vier jungen Erwachsenen im Alter von 20 bis 22 Jahren in Niederraunau für Aufsehen gesorgt, als sie sich unbefugt auf einer Baustelle in der Schloßstraße aufhielten. Die leicht alkoholisierten Jugendlichen kletterten laut Polizeibericht auf einen 50 Meter hohen Baukran. Nach Aufforderung der Polizei stiegen sie sicher wieder herunter. (AZ)